McTominay è un centravanti mascherato da centrocampista lo dicono i numeri

McTominay si distingue come un centrocampista con caratteristiche da attaccante, come dimostrano i numeri e le analisi della Gazzetta dello Sport. Considerato l'anima e il leader del Napoli, lo scozzese contribuisce sia in fase di possesso che in fase realizzativa, dimostrando versatilità e importanza nel reparto offensivo e di centrocampo. Un profilo polivalente che arricchisce la squadra e la sua strategia di gioco.

McTominay è l'anima del Napoli. È tutto: l'anima, il carattere, il leader e anche il goleador. Perché lo scozzese non è solo un centrocampista, è di fatto un attaccante aggiunto e lo confermano i numeri che riporta la Gazzetta dello Sport in un articolo a lui dedicato. Scrive la Gazzetta: Che McTominay sia una trave portante del Napoli 2025-26 lo confermano i numeri. Stasera raggiungerà Politano alla voce "maggior numero di presenze in stagione", giocherà la sua trentesima partita tra campionato e coppe varie. McTominay è anche il vice-cannoniere del gruppo, con 8 gol. Davanti a lui c'è Hojlund, con 9.

"Avevamo già il doppio centravanti con McTominay più avanti ed Elmas in mezzo al campo" - facebook.com facebook

#McTominay, lo scozzese generoso Al Napoli occorreva la partita perfetta, o quasi, perché Neres e Anguissa - non certo le uniche rinunce obbligate per Antonio Conte, però le più significative - non si regalano a nessuno, figurarsi allora quanto possa pesare l x.com

