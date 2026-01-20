Maximilian Ibrahimovic | Ajax? Divertente | gente nuova un nuovo calcio Mi piace

Maximilian Ibrahimovic, nato nel 2006, è un giovane attaccante che ha recentemente trasferito dal Milan all'Ajax in prestito con diritto di riscatto. Esordiente in Eerste Divisie con la Seconda Squadra dei 'Lancieri', Ibrahimovic ha espresso entusiasmo per il nuovo ambiente, sottolineando l'interesse verso un calcio diverso e più innovativo. Questo trasferimento rappresenta un'importante tappa nella sua crescita professionale nel calcio olandese.

Il figlio di Zlatan, classe 2006, è stato aggregato allo Jong Ajax, la Seconda Squadra dei 'Lancieri' di Amsterdam, che milita nella Eerste Divisie, la seconda serie olandese, in cui, attualmente, si trova al penultimo posto della classifica. Maximilian Ibrahimovic ha fatto il suo esordio, ieri, in occasione del posticipo interno contro il Roda JC. Entrato al 74', Ibra junior ha rimediato un'ammonizione pochi minuti dopo (81'). La partita è finita poi 2-2. L'attaccante, che fin qui è stato il capocannoniere del Milan Futuro di Massimo Oddo, ha parlato - a 'ESPN' - al termine del match, spiegando come sta procedendo il suo adattamento in Olanda. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

