Maxi frode da 600mila euro nell’e-commerce | imprenditore finisce a processo

Un imprenditore di Fermo è stato rinviato a giudizio dopo aver ideato un sistema fraudolento nell’e-commerce, con l’obiettivo di occultare al fisco operazioni imponibili per un totale di circa 600 mila euro. L’indagine ha portato alla scoperta di un’ampia frode fiscale, evidenziando le criticità legate alla trasparenza delle transazioni online e alla necessità di controlli più efficaci nel settore.

Fermo, 20 gennaio 2026 – Aveva ideato un sistema fraudolento volto a celare al fisco numerose operazioni imponibili per un ricavo totale di 600.000. L'ingegnoso piano, progettato da un imprenditore fermano, era stato smascherato dai finanzieri del Comando provinciale di Fermo e l'uomo, a conclusione delle indagini, è stato rinviato a giudizio. Gli uomini delle Fiamme Gialle, nell'ambito dell'attività di contrasto all'illegalità fiscale connessa alle nuove frontiere dell'economia digitale, erano riusciti a smascherare la frode al termine di un controllo nei confronti di un imprenditore del commercio elettronico, fruitore, tra l'altro, di un regime fiscale agevolato.

