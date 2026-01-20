Max Giusti sta attualmente registrando la trasmissione The Wall, ma sembra esserci un imprevisto che potrebbe influire sui lavori. La situazione rimane da chiarire e potrebbe comportare variazioni nei tempi di produzione. Ulteriori dettagli saranno comunicati non appena disponibili, per offrire un quadro preciso dell’accaduto.

Stando a quanto è trapelato in queste ore, Max Giusti avrebbe già registrato la nuova edizione di The Wall. Tuttavia, secondo le voci di corridoio, ci sarebbe un intoppo legato alla messa in onda. In queste settimane abbiamo assistito ufficialmente al debutto di Max Giusti su Canale 5. Il celebre conduttore ha infatti preso il comando di Caduta Libera, il fortunato game show Mediaset che fino alla scorsa edizione era sotto il controllo di Gerry Scotti. Dato il grande impegno del presentatore con La Ruota della Fortuna, i vertici dell’azienda hanno deciso di affidare la trasmissione a un nuovo volto e la scelta è così ricaduta su Giusti, che nei mesi a venire avrà tanti altri impegni sulle reti del Biscione. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Max Giusti registra The Wall, ma ci sarebbe un intoppo

