Il 24 dicembre scorso, un uomo di 32 anni è precipitato dalla seggiovia del Piancavallo, riportando gravi ferite. La Procura di Pordenone ha disposto il sequestro dell'impianto come parte delle indagini in corso. L'incidente avvenuto la Vigilia di Natale ha suscitato attenzione sulla sicurezza delle strutture sciistiche, mentre le autorità continuano a investigare sulle cause dell'accaduto.

Mortara (Pavia), 20 gennaio 2026 – La Procura della Repubblica di Pordenone ha disposto il sequestro della seggiovia del Piancavallo da cui, lo scorso 24 dicembre, era caduto un 32enne di Mortara che aveva rimediat o ferite gravissime per curare le quali era stato trasferito d'urgenza in ospedale. A distanza di alcune settimane, le sue condizioni sono in progressivo miglioramento. Piancavallo Le indagini. Quanto alle indagini sull’incidente, il magistrato titolare dell'inchiesta ha deciso di apporre i sigilli all'impianto, circostanza che sta provocando disagi agli sciatori - privati di una delle seggiovie principali della stazione sciistica pordenonese - e ai gestori dellabaita-ristorante Arneri servita dell'impianto, locale in cui lavorava anche l'infortunato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mattia Baronio precipitato dalla seggiovia la Vigilia di Natale: sequestrato l’impianto

Leggi anche: Resta grave il 32enne precipitato dalla seggiovia, l’ipotesi: “Caduta dal seggiolino causata da forte vento”

Madre e figlia morte per intossicazione a Campobasso: sequestrato tutto il cibo della Vigilia di NataleA Campobasso, madre e figlia di 15 anni sono decedute nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Cardarelli, probabilmente a causa di un’intossicazione.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Precipita dalla seggiovia trascinato dalla rete di protezione: «Mattia Baronio è rimasto aggrappato a un filo prima di cadere» - Aveva appena terminato il turno di lavoro in baita quando l’imprevisto ha trasformato il rientro in tragedia. Una raffica di vento, la rete di protezione che si solleva e si aggancia allo scarpone: in ... corriereadriatico.it

Choc in montagna, 32enne scivola dalla seggiovia e fa un volo di circa 10 metri - Un incidente davvero impressionante quello che ha visto coinvolto Mattia Baronio, 32enne di Mortara precipitato dalla seggiovia Tremul 1 di Piancavallo (Pordenone). Il giovane versa in condizioni ... ilgiornale.it

Aveva appena terminato il turno di lavoro in baita quando l’imprevisto ha trasformato il rientro in tragedia. Una raffica di vento, la rete di protezione che si solleva e si aggancia allo scarpone: in pochi istanti Mattia Baronio, 32 anni, dipendente della baita-ristora - facebook.com facebook