Mattarella difende l’autonomia delle toghe Nordio le infanga

Il presidente Mattarella ha incontrato le giovani toghe tirocinanti al Quirinale, sottolineando l’importanza dell’autonomia della magistratura. L’occasione ha visto anche la presenza dei vertici della Cassazione e del ministro Nordio, coinvolti in un confronto sui temi della giustizia. Un momento di riflessione istituzionale sulla funzione della magistratura e sulla sua indipendenza, in un contesto di confronto tra rappresentanti delle istituzioni e professionisti del settore.
Referendum Il Capo dello Stato: «Le garanzie di autonomia e indipendenza della magistratura sono indiscutibili». Il ministro: «Sul sistema Palamara il Csm ha insabbiato il mercato delle vacche, ecco perché vogliamo cambiare». Landini: «Il governo vuole controllare i giudici, pensano che gli italiani siano coglioni». Insorge Forza Italia: «Turpiloquio» Referendum Il Capo dello Stato: «Le garanzie di autonomia e indipendenza della magistratura sono indiscutibili». Il ministro: «Sul sistema Palamara il Csm ha insabbiato il mercato delle vacche, ecco perché vogliamo cambiare». Landini: «Il governo vuole controllare i giudici, pensano che gli italiani siano coglioni». 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Meloni e la sicurezza: «Spesso toghe rendono vano il lavoro di Camere e agenti. Mattarella? Non sempre d'accordo, ma lui difende l'interesse nazionale». Gag su Fiorello Durante un incontro con i giornalisti, la premier Meloni ha affrontato temi di sicurezza e politica estera, sottolineando le difficoltà operative delle forze di polizia e chiarendo la posizione italiana sulla questione ucraina.
Giustizia, Mattarella: “Indiscutibili le garanzie di autonomia e indipendenza della magistratura” - Il presidente della Repubblica incontra al Quirinale i magistrati ordinari in tirocinio. dire.it
Mattarella è anche anticiclico: gli altri invecchiano, lui sembra ringiovanire, smontano la Costituzione, lui continua a difenderla L'EDITORIALE DI LUCA TELESE #LAquila #Abruzzo facebook
Manda il suo tema al Quirinale. Mattarella gli risponde: «Bravo» Harpreet Bangerh, 13enne nato in Italia da genitori indiani, frequenta la media “Polo”. «Ho studiato la Costituzione: lei la difende, è importante» x.com
