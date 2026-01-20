Mattarella difende l’autonomia delle toghe Nordio le infanga

Il presidente Mattarella ha incontrato le giovani toghe tirocinanti al Quirinale, sottolineando l’importanza dell’autonomia della magistratura. L’occasione ha visto anche la presenza dei vertici della Cassazione e del ministro Nordio, coinvolti in un confronto sui temi della giustizia. Un momento di riflessione istituzionale sulla funzione della magistratura e sulla sua indipendenza, in un contesto di confronto tra rappresentanti delle istituzioni e professionisti del settore.

Meloni e la sicurezza: «Spesso toghe rendono vano il lavoro di Camere e agenti. Mattarella? Non sempre d'accordo, ma lui difende l'interesse nazionale». Gag su Fiorello Durante un incontro con i giornalisti, la premier Meloni ha affrontato temi di sicurezza e politica estera, sottolineando le difficoltà operative delle forze di polizia e chiarendo la posizione italiana sulla questione ucraina.

