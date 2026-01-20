matrimonio in comune dopo la cerimonia i carabinieri arrestano lo sposo

A Grosseto, dopo una cerimonia di matrimonio in Comune, lo sposo è stato arrestato dalle forze dell'ordine. L'episodio si è verificato subito dopo la celebrazione, sollevando domande sulla vicenda. Ancora da chiarire i motivi dell’intervento e le circostanze che hanno portato all’arresto. Questo episodio evidenzia come, anche in momenti di festa, possano verificarsi situazioni imprevedibili.

Grosseto, 20 gennaio 2026 – Si sposa in Comune, ma dopo la cerimonia viene arrestato: è successo a Grosseto. Sul giovane tunisino pendeva un ordine di custodia cautelare per una rapina commessa a Civitavecchia nel 2023 e per questo era ricercato. I carabinieri hanno atteso la fine della cerimonia e poi lo hanno arrestato. Il giovane non era al corrente dell’ordine di custodia cautelare nei suoi confronti e ha organizzato la cerimonia nuziale tranquillamente. A “tradirlo” sarebbero state le pubblicazioni di matrimonio, sempre obbligatorie. I carabinieri hanno così presenziato al matrimonio, al termine del quale hanno fatto scattare l’arresto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

È sottoposto a sorveglianza speciale, ma i carabinieri non lo trovano in casa e poco dopo lo arrestanoA Jesi, i carabinieri del Nor hanno arrestato un giovane di 20 anni per aver violato gli arresti domiciliari.

Avellino, matrimonio finisce in fiamme: la torta brucia e lo sposo si ustionaA Avellino, un matrimonio si è concluso con un incendio dopo che le fontane di fuoco hanno raggiunto il soffitto e i tendaggi, provocando un incendio.

