Matrimoni aumentano quelli tra stranieri e nuovi italiani | ecco le nazionalità di provenienza più diffuse

Secondo l’ultimo rapporto dell’Istat sui matrimoni in Italia, si registra un calo generale delle unioni, mentre aumentano i matrimoni tra stranieri e nuovi cittadini italiani. Questo fenomeno evidenzia un mutamento nelle dinamiche demografiche e sociali del paese, con specifiche nazionalità di provenienza che si distinguono come le più rappresentate in queste unioni. Un approfondimento su questi dati permette di comprendere meglio le tendenze attuali nel settore matrimoniale italiano.
Nell’ultimo rapporto dell’Istat sui matrimoni in Italia, caratterizzato quasi esclusivamente da trend in negativo, ci sono anche dei dati in crescita, cioè quelli sulle unioni tra stranieri e nuovi cittadini italiani. Oltre a questo, il report conferma il calo dei matrimoni sia nel 2024 che nei primi mesi del 2025. Nel 2024, infatti, sono stati celebrati in Italia 173.272 matrimoni, il 5,9% in meno rispetto al 2023. Su base territoriale il calo più consistente si osserva nel Mezzogiorno (-8,3%); mentre è inferiore nel Centro (-5,0%) e nel Nord (-4,3%). Un trend che prosegue anche guardando i dati provvisori del 2025 (fino a settembre): rispetto allo stesso periodo del 2024, si va verso un -5,9%. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
