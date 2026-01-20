Mateta si inserisce l’Aston Villa | sfida aperta con la Juventus

L’Aston Villa ha mostrato interesse per Jean-Philippe Mateta, centravanti del Crystal Palace, entrando in concorrenza con la Juventus. La società inglese si inserisce in una sfida aperta per il calciatore, che rimane un obiettivo di mercato di rilievo per entrambe le squadre. La trattativa potrebbe influenzare gli sviluppi futuri della sessione di mercato, sottolineando l’importanza strategica del giocatore nel panorama internazionale.

Si accende il duello inglese per Jean-Philippe Mateta. L’ Aston Villa si è inserito con decisione nella corsa al centravanti del Crystal Palace, lo stesso profilo seguito con insistenza anche dalla Juventus. A Selhurst Park si guarda già avanti. Il Palace sta valutando il sostituto e il nome sul tavolo è Evann Guessand. Intanto l’Aston Villa non si limita a Mateta: tra le alternative resta caldo anche Tammy Abraham, pronto a rientrare nei radar dei Villans come piano B. Sul fronte Juventus, la linea è chiara: accordo già trovato con il giocatore, ma resta la distanza con il Palace. Gli inglesi chiedono circa 40 milioni, i bianconeri sono arrivati intorno ai 30. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

En-Nesyri Juve, sfida aperta al Napoli: se Mateta non si sblocca è lui l’obiettivo. Le ultimissimeEn-Nesyri si prospetta come possibile rinforzo per la Juventus in vista della prossima sessione di mercato.

