Mateta Juventus accordo definitivo sull’ingaggio | ecco che cosa manca per chiudere definitivamente la trattativa
La trattativa tra Mateta e la Juventus si avvicina alla conclusione, dopo aver raggiunto un accordo totale sull’ingaggio. Ora resta da definire l’ultimo dettaglio per formalizzare definitivamente l’accordo. Seguiranno aggiornamenti appena disponibili, in modo da chiarire ogni aspetto e confermare l’esito positivo della trattativa.
Mateta Juventus, c’è l’accordo totale sull’ingaggio: ecco che cosa manca per chiudere in maniera definitiva la trattativa. Le ultime novità. La Juventus insiste e tiene viva la trattativa per Mateta, consapevole che il traguardo è vicino ma richiede un ultimo, decisivo sforzo economico. La partita è ancora aperta e la dirigenza ha ben chiaro il percorso da seguire per regalare il rinforzo richiesto a Luciano Spalletti. Secondo le ultime indiscrezioni diffuse da Alfredo Pedullà tramite il suo profilo X, la strada è ormai tracciata: l’accordo sull’ingaggio c’è da giorni, con un’intesa totale raggiunta sulla base di 4 milioni a stagione per il giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Fullkrug Milan, la fumata bianca in questa trattativa è sempre più vicina. Ecco cosa manca per chiudere l’affare
Calciomercato Milan, Fullkrug ai dettagli: ecco cosa manca per chiudere l’accordoIl calciomercato del Milan si avvicina a una svolta con Fullkrug, ma alcuni dettagli devono ancora essere definiti.
Mateta, ora la Juve ha fretta: Comolli vuole evitare la telenovela - Philippe Mateta, dopo le lunghe contrattazioni dell'estate per Randall Kolo Muani concl ... corrieredellosport.it
Mateta alla Juventus: c’è l’accordo, svelata la formula dell’affare | CM - La Juventus insiste per Mateta, con l'obiettivo di rinforzare l'attacco di Spalletti. calciomercato.it
La Juventus vuole portare Jean-Philippe Mateta a Torino e vuole farlo il prima possibile I bianconeri hanno presentato un'offerta e vorrebbero la risposta già domani - facebook.com facebook
#Mateta si complica, la #Juventus punta #EnNesyri: i dettagli #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.