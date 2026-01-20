La trattativa tra Mateta e la Juventus si avvicina alla conclusione, dopo aver raggiunto un accordo totale sull’ingaggio. Ora resta da definire l’ultimo dettaglio per formalizzare definitivamente l’accordo. Seguiranno aggiornamenti appena disponibili, in modo da chiarire ogni aspetto e confermare l’esito positivo della trattativa.

Mateta Juventus, c’è l’accordo totale sull’ingaggio: ecco che cosa manca per chiudere in maniera definitiva la trattativa. Le ultime novità. La Juventus insiste e tiene viva la trattativa per Mateta, consapevole che il traguardo è vicino ma richiede un ultimo, decisivo sforzo economico. La partita è ancora aperta e la dirigenza ha ben chiaro il percorso da seguire per regalare il rinforzo richiesto a Luciano Spalletti. Secondo le ultime indiscrezioni diffuse da Alfredo Pedullà tramite il suo profilo X, la strada è ormai tracciata: l’accordo sull’ingaggio c’è da giorni, con un’intesa totale raggiunta sulla base di 4 milioni a stagione per il giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mateta Juventus, accordo definitivo sull’ingaggio: ecco che cosa manca per chiudere definitivamente la trattativa

