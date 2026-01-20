Un ragazzo di 20 anni della provincia di Matera è stato arrestato dalla Polizia con l’accusa di aver aggredito sessualmente una sua coetanea di 16 anni. L’episodio è stato denunciato dalla vittima, e le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Un ventenne della provincia di Matera è stato arrestato dalla Polizia con l’accusa di aver stuprato una sua conoscente di 16 anni. Le indagini – condotte congiuntamente dalle squadre mobili delle questure di Potenza e Matera – sono cominciate dopo che la vittima si è presentata al Pronto soccorso dell’ospedale San Carlo di Potenza e ha riferito agli operatori sanitari di aver subito una violenza sessuale. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, durante serata con altri amici, il ventenne con una scusa avrebbe fatto in modo di rimanere da solo nella sua auto con la ragazza. A un certo punto, mentre l’auto procedeva, il giovane avrebbe accostato in una zona buia e isolata e, dopo essersi impossessato del cellulare della vittima, l’avrebbe costretta ad avere un rapporto sessuale. 🔗 Leggi su Tpi.it

Matera, ragazzo di 20 anni arrestato per aver stuprato l'amica 16enne

