Matelica Un ko immeritato contro i rossoblù

Il Matelica esce deluso dalla partita contro la Civitanovese, con una sconfitta che molti ritengono immeritata. Dopo l’incontro interno, il tecnico e il direttore generale Gabriele Scandurra sottolineano come il pareggio fosse il risultato più giusto, evidenziando le occasioni e l’andamento della gara. La squadra dovrà ora concentrarsi per migliorare e affrontare le prossime sfide con maggiore determinazione.

Il Matelica mastica amaro dopo la sconfitta interna con la Civitanovese perché "il pari ci stava", come dice il tecnico e dg Gabriele Scandurra. "Al di là di quelli che possono essere stati o meno gli errori arbitrali, credo che alla fine avremmo meritato di non perdere. Ora dobbiamo essere bravi a trasformare questa rabbia in una spinta in più per fare bene già domenica in casa del Chiesanuova". Poi l'allenatore aggiunge: "Resta il rammarico per quelle due disattenzioni in occasione dei gol, due cali di tensione che non devono accadere in partite simili, specie quella di fine primo tempo (a difesa schierata; ndr) che ci è costata uno svantaggio immeritato perché, fino ad allora, avevamo controllato bene l'avversario.

