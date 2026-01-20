Massese Nuovo campanello d’allarme Diventa cruciale la sfida di domani a Forte

La Massese affronta una fase complessa dopo la seconda sconfitta consecutiva per 1-0. La partita di domani a Forte rappresenta un’occasione importante per valutare la situazione e cercare una svolta. È fondamentale mantenere concentrazione e determinazione, in un momento in cui ogni risultato può influire sul prosieguo della stagione.

La seconda sconfitta consecutiva, ancora per 1-0, ha fatto scattare un nuovo campanello d’allarme in casa Massese. A preoccupare è soprattutto l’incapacità della squadra di far gioco e creare occasioni da rete. L’ultima girandola di partenze e arrivi ha fatto cambiare quasi completamente volto a un gruppo che adesso avrebbe necessariamente bisogno di un periodo di rodaggio ma senza averne il tempo perché il campionato chiama, anche con turni infrasettimanali. Domani pomeriggio (ore 18.30), a Forte dei Marmi, andrà in scena una sfida cruciale, innanzitutto per la classifica. In caso di vittoria il Real Forte Querceta supererebbe la Massese affondandola al quartultimo posto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

