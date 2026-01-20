Marotta a Sky | Mercato? Non c’è l’obbligo di intervenire Jakirovic? Da parte nostra c’è questa intenzione…

Marotta, presidente dell’Inter, ha commentato a Sky Sport il mercato in corso, sottolineando che non c’è un obbligo di intervenire e precisando che l’azienda ha comunque l’intenzione di valutare eventuali operazioni, come quella legata a Jakirovic. Le sue parole arrivano in vista della sfida tra Inter e Arsenal, offrendo un quadro chiaro sulla situazione di mercato del club nerazzurro.

Inter News 24 Marotta, presidente nerazzurro, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter-Arsenal. Giuseppe Marotta, a pochi minuti dall’inizio di Inter-Arsenal, match valevole per la settima giornata della prima fase della Champions League 202526, è intervenuto ai microfoni di  Sky Sport. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni. Sul match di stasera: «Questo è un format davvero strano, è difficile fare previsioni. Anche adesso ci sono risultati abbastanza clamorosi. Noi stasera dobbiamo fare una partita positiva e se lo sarà porteremo a casa un risultato altrettanto positivo». 🔗 Leggi su Internews24.com

Frattesi Juve, Marotta fa chiarezza: «Non ha manifestato l'intenzione di andar via ma siamo ancora ad inizio mercato. Ci confronteremo». Poi replica così a Conte!Giuseppe Marotta, dirigente dell'Inter, ha commentato la situazione di Frattesi, accostato alla Juventus.

