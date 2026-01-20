Marin il guerriero è tornato a combattere E adesso vuole tenersi la maglia da titolare

Marin, il guerriero, è tornato in campo determinato a conquistare un posto da titolare. Dopo un periodo di assenza, si reintegra nel gruppo, pronto a dare il massimo per affermarsi tra i protagonisti. La sua presenza rappresenta un punto di riferimento per la squadra e una sfida personale per riprendere il ruolo che gli compete. Con impegno e costanza, mira a consolidare la propria posizione nella massima categoria.

Il guerriero è tornato al centro del villaggio, nei cuori della sua gente e a capo del drappello in lotta con le contendenti per guadagnarsi il diritto a sopravvivere nella massima categoria. Marius Marin, il recordman di presenze nella storia dello Sporting Club tra tutti i calciatori stranieri transitati dalle parti dell'Arena Garibaldi, dopo un periodo di appannamento si è rimesso a trascinare i compagni con prestazioni eclatanti. Il conto aggiornato del dato di partite ufficiali con la casacca nerazzurra, dopo le ultime apparizioni in campo, recita 261: un'enormità spalmata in sette stagioni e mezzo e in tutti i livelli professionistici.

