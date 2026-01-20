Marigliano il sindaco Bocchino incontra il Prefetto di Napoli | sicurezza rafforzata nelle ore serali

Il sindaco di Marigliano, Gaetano Bocchino, ha incontrato il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, per discutere delle misure di sicurezza nelle ore serali. L'incontro ha avuto l’obiettivo di valutare e rafforzare le iniziative volte a garantire maggiore tutela ai cittadini e migliorare la sicurezza urbana nel territorio. La collaborazione tra istituzioni rappresenta un passo importante per affrontare le problematiche legate alla sicurezza pubblica.

Confronto istituzionale sul tema della sicurezza urbana tra il sindaco di Marigliano, Gaetano Bocchino, e il Prefetto di Napoli, Michele di Bari. Al centro dell'incontro, l'attenzione al controllo del territorio e alla tutela della tranquillità dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce orarie serali. Nel corso del colloquio, il Prefetto ha garantito la massima attenzione sulla situazione di Marigliano, confermando la disponibilità a un monitoraggio costante e a un rafforzamento del coordinamento tra le istituzioni, nell'ottica della prevenzione e del presidio del territorio.

