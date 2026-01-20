Mareggiata sempre più forte durante la notte nel messinese

Durante le ore notturne, la mareggiata che interessa la zona messinese si è ulteriormente intensificata, causando un aumento del moto ondoso e della forza delle onde. La situazione richiede attenzione e precauzione, in particolare per chi si trova vicino alla costa. Le autorità monitorano costantemente la situazione per garantire la sicurezza dei residenti e dei visitatori presenti nella zona.

Durante le ore notturne si è intensificata ulteriormente la mareggiata che sta interessando il messinese. Mareggiata su costa messinese, strada lungomare chiusa a Furci SiculoA causa delle crescenti mareggiate sulla costa messinese, la strada lungomare di Furci Siculo è stata temporaneamente chiusa per motivi di sicurezza. Mareggiata costa messinese, persona "sfida" le onde in riva al mareA Santa Teresa di Riva, sulla costa messinese, si sta intensificando una mareggiata che coinvolge la zona. Dati della Rete Ondametrica Nazionale, Boa di Catania e Mazara del Vallo. Superati gli 8 mt di altezza massima dell'onda. Nel video la forte mareggiata sul lungomare di Aci Castello (Catania) 20/1/2026

