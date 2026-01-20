Marchegiani, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato la recente sconfitta della Juventus contro il Cagliari, sottolineando come questa partita abbia evidenziato alcune criticità. Nel suo intervento, l’ex portiere analizza le ragioni delle difficoltà dei bianconeri contro le squadre più piccole, offrendo una visione chiara e obiettiva sulla situazione attuale del club.

Marchegiani ai microfoni di Sky Sport ha analizzato il momento della Juventus soffermandosi sulle difficoltà dei bianconeri. Il dibattito tattico attorno alla squadra di Spalletti si arricchisce di una nuova, autorevole riflessione. Marchegiani, ha analizzato con precisione chirurgica le dinamiche offensive dei bianconeri, evidenziando come la struttura della manovra dipenda strettamente dal tipo di difesa che si trova a fronteggiare. Intervenuto a Sky Sport, l’ex portiere ha parlato del momento della Juventus, tracciando un parallelo tra la recente sfida in Sardegna e i precedenti impegni stagionali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Marchegiani sulla Juve: «La sconfitta contro il Cagliari ha confermato una cosa. Vi svelo il motivo delle difficoltà con le piccole dei bianconeri»

Argomenti discussi: C'è un solo problema, Spalletti ha fatto il suo, Tudor diceva il contrario: Sky sui limiti Juve; La Juve subisce gol con troppa facilità! La critica di Bergomi e Marchegiani: Le leggerezze le paghi; Il calendario di Serie A, le partite e gli orari della 21^ giornata; A tutto Texas anche al femminile: la Juventus Women annuncia l'acquisto di Ally Perry.

