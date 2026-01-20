Marcell Jacobs ha annunciato il suo ritorno a lavorare con Paolo Camossi, il tecnico che lo ha guidato durante alcuni dei momenti più significativi della sua carriera. Dopo un periodo di distacco, la coppia si ricostituisce, riaffermando l’impegno verso l’eccellenza sportiva. Questa collaborazione rappresenta un passo importante nel percorso di Jacobs, atleta che nel 2021 ha scritto una pagina storica dello sport italiano con la conquista dell’oro nei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo.

Marcell Jacobs ha fatto dietrofront e tornerà ad allenarsi con Paolo Camossi, il tecnico che lo ha affiancato negli anni migliori della sua gloriosa carriera e che lo ha condotto verso quella che rimarrà per sempre una delle imprese più leggendarie imprese della storia dello sport tricolore: 1° agosto 2021, un italiano conquista la medaglia d’oro sui 100 metri alle Olimpiadi. Quel giorno il ribattezzato Messia dell’atletica italiana toccò il cielo con un dito: nella gara delle gare ai Giochi, un italiano era risultato il più veloce dell’intero Pianeta. L’apoteosi a cinque cerchi, accompagnata dal record europeo (9. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marcell Jacobs fa dietrofront! Grande ritorno con Camossi: si riforma la coppia dell’apoteosi olimpica

Marcell Jacobs sulla polemica con la FIDAL: “Mi sono tolto un peso. Se ritrovo la scintilla, sarà per tre anni”Marcell Jacobs affronta la sua incertezza futura, tra possibilità di riprendere gli allenamenti e l’ipotesi di fermarsi definitivamente.

Marcell Jacobs: “Futuro? Devo cercare la scintilla dentro di me”Marcell Jacobs riflette sul suo futuro atletico, dopo aver rivelato a La Stampa di attraversare un momento di scarsa motivazione.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Atletica: Mei, 'Jacobs torna ad allenarsi con Camossi' - Marcell Jacobs tornerà ad allenarsi con Paolo Camossi. A dare l'annuncio è il presidente della FIDAL Stefano Mei, che sta seguendo da vicino il futuro agonistico del campione olimpico di Tokyo dei ... ansa.it

Jacobs, il clamoroso dietrofront della Fidal. Mei non cancella i dubbi su Marcell e Tamberi, poi si scaglia contro Binaghi - Jacobs, il clamoroso dietrofront della Fidal. Mei non cancella i dubbi sul futuro di Marcell e Tamberi, poi si scaglia contro Binaghi ... sport.virgilio.it

Marcell Jacobs ritrova la scintilla a Desenzano: niente ritiro, obiettivo Los Angeles 2028 facebook