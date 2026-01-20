Sony ha annunciato la disponibilità di accessori in edizione limitata per PlayStation 5, dedicati al nuovo gioco Marathon di Bungie. Tra questi, il controller DualSense e le cuffie sono stati presentati con dettagli esclusivi, accompagnati da informazioni su prezzo e data di uscita. Questa iniziativa mira a offrire ai giocatori un’esperienza più immersiva e coordinata con il titolo in arrivo.

La giornata di annunci dedicati a Marathon si arricchisce di un ulteriore tassello: Sony ha svelato una linea di accessori PlayStation 5 in edizione limitata ispirata al nuovo extraction shooter di Bungie. In parallelo all’ apertura dei preordini e alla conferma della data di uscita del gioco, arrivano infatti un DualSense personalizzato e un paio di cuffie Pulse Elite pensati per accompagnare il lancio del titolo. Il protagonista principale è il DualSense Wireless Controller – Marathon Limited Edition. Il pad sarà disponibile a partire dal 5 marzo, in contemporanea con il debutto di Marathon su PS5, Xbox Series XS e PC, al prezzo di 84,99 euro. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Marathon, Sony annuncia DualSense e cuffie in edizione limitata: ecco prezzo e data di uscita

Marathon: Bungie annuncia la data di uscita e svela tutte le edizioni, inclusa una ricca Collector’s EditionBungie ha annunciato ufficialmente la data di uscita di Marathon, confermando quanto trapelato precedentemente.

Leggi anche: The Boys, ecco il Teaser Trailer in italiano della Stagione Finale, Amazon annuncia la data di uscita

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Marathon, Sony annuncia DualSense e cuffie in edizione limitata: ecco prezzo e data di uscita; PlayStation 5: quando esce e quanto costa il DualSense di Marathon?; Marathon - Controller DualSense in edizione limitata (PS5 & PC).

Marathon: Bungie annuncia ufficialmente la data d’uscita, le edizioni, i requisiti e un’open beta pre-lancio - Marathon di Bungie ha una data ufficiale, comunicata con dettagli sulla Open Beta, edizioni, requisiti e l'annuncio di un nuovo controller DualSense limitato. drcommodore.it

Marathon, Sony annuncia DualSense e cuffie in edizione limitata: ecco prezzo e data di uscita - La giornata di annunci dedicati a Marathon si arricchisce di un ulteriore tassello: Sony ha svelato una linea di accessori PlayStation 5 in edizione limitata ispirata al nuovo extraction shooter di Bu ... msn.com

Bungie ha aperto i preordini di Marathon: ecco prezzi, contenuti e tutti i dettagli sulle varie edizioni dell'extraction shooter. (Trovate il link della notizia nel primo commento) facebook

Marathon è in arrivo il 5 marzo. x.com