Bungie ha annunciato che Marathon, il nuovo extraction shooter, sarà disponibile in open beta su PS5, Xbox e PC prima del lancio ufficiale previsto per il 5 marzo 2026. Questa fase di anteprima permette ai giocatori di provare il titolo in anticipo, offrendo un’opportunità di test e feedback prima della pubblicazione definitiva. La beta rappresenta un passo importante nel percorso di sviluppo del gioco, previsto per una vasta diffusione.

Marathon, il nuovo extraction shooter di Bungie, potrà essere provato in anticipo prima dell’uscita ufficiale prevista per il 5 marzo 2026. Lo studio ha infatti confermato l’arrivo di una beta aperta su tutte le piattaforme, offrendo a chiunque la possibilità di testare il gioco e farsi un’idea concreta del suo gameplay, con questa iniziativa che rappresenta un passaggio importante in vista del lancio. La conferma è arrivata direttamente dal profilo ufficiale di Marathon su X, in risposta a un utente. Bungie ha chiarito che è in programma un “open preview weekend” accessibile a tutti, fissato nel fine settimana immediatamente precedente al debutto del titolo. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Marathon, Bungie conferma l’arrivo di un’open beta su PS5, Xbox e PC prima del lancio

