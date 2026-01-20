Mara Wilson, nota al pubblico come l’interpretazione di ‘Matilda’ nel film del 1996, ha attraversato un percorso artistico di successo negli anni Novanta. Tuttavia, successivamente ha scelto di allontanarsi dal mondo dello spettacolo, vivendo un periodo di difficoltà e controversie online. In questa analisi, esploreremo la sua carriera, il passaggio al privato e le recenti vicende che hanno portato alla sua attenzione nel contesto digitale.

Vi ricordate di Mara Wilson? Il suo è stato un volto amatissimo del cinema per famiglie negli anni Novanta e lo ha fatto interpretando soprattutto ‘Matilda 6 mitica’ nel 1996, film di grande successo diretto da Danny DeVito e basato sul romanzo ‘Matilde’ di Roald Dahl. Wilson ha raccontato quello che definisce senza mezzi termini come: “Un incubo a occhi aperti”. Un’esperienza che, a distanza di anni, continua a pesare. La sua immagine, quando era ancora minorenne, è stata usata per creare materiale di abuso sessuale su minori. Ecco cosa ha detto. ‘Matilda’ e quell’incubo nato online. In un intervento pubblicato su The Guardian, Wilson ricorda come le sue fotografie siano finite su siti fetish e manipolate digitalmente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mara Wilson, dal firmamento di Hollywood all’inferno online: cosa è successo all’ex baby prodigio ‘Matilda’

Leggi anche: Patrick Wilson spiega la magia del metaverse e cosa le decenni di cinema insegnano su Hollywood

Leggi anche: Can Yaman terrorizzato a Domenica In, Mara Venier interviene: cosa è successo

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Stranger Things, Mara Wilson preoccupata per le giovani star: "Devono affrontare l'apocalisse deepfake" x.com

Tutti la conosciamo come l'adorabile "Matilda". L'attrice ha smesso di recitare e si è rifiutata di sottoporsi alla chirurgia estetica. Ecco come è diventata oggi Mara Wilson... - facebook.com facebook