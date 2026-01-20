Manna ed il possibile colpo a sorpresa per Conte

Da forzazzurri.net 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli lavora per rafforzare la rosa in vista della stagione, con attenzione a possibili colpi di mercato. Sotto la guida del direttore sportivo Giovanni Manna, la dirigenza azzurra valuta opzioni che possano sorprendere l’allenatore. L’obiettivo è migliorare la squadra mantenendo un profilo sobrio e mirato, in linea con le esigenze tecniche e finanziarie del club.

La dirigenza partenopea, con in testa il direttore sportivo Giovanni Manna, è al lavoro per rinforzare la rosa partenopea nonostante il blocco imposto alla società di ADL. “Vorrei sapere anche io chi arriva, ma Manna ha qualche colpo a sorpresa nel suo cilindro, ne parlerà con l’allenatore e non sono sicuro che arriverà uno dei nomi accostati in questi giorni, penso a Maldini, Ferguson o El Nesyri. Al momento il Napoli non ha affondato per questi nomi e Manna ha altro per le mani. Nomi dalla Premier? Ricordo che quando il Napoli prese Billing il suo nome non era mai uscito e magari Manna sta pensando ad operazioni simili, poi ovviamente bisogna stare attenti agli ingaggi ed il Napoli deve lavorare con la calcolatrice e non è semplice”. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

manna ed il possibile colpo a sorpresa per conte

© Forzazzurri.net - Manna ed il possibile colpo a sorpresa per Conte

Dalla Juve al Napoli, il colpo è possibile: Manna fiuta già l’affareIl mercato del Napoli si concentra su opportunità di rafforzamento, con uno sguardo al passato e al presente del calcio italiano.

Leggi anche: Calciomercato Napoli, nuovo possibile colpo in Premier League: Manna ha chiesto un giocatore al West Ham. Tutti i dettagli

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Manna: Mercato? Non è facile toccare gli equilibri e non rovinarli A Dazn: vogliamo provare a migliore la squadra, non è certo che questo accada, ci sono ancora venti giorni. Billing? Fummo fortunati, bravo lui, grande ragazzo. https://www.ilnapolista.it/20; Napoli, Manna: Lucca? Aperti a varie soluzioni, Lang avrà le sue occasioni. Lukaku...; Pomigliano, ladri acrobati svaligiano il Centro Isoriabilitativo APS: rubati computer e soldi; Napoli, Joao Gomes come Anguissa: Manna imita Giuntoli per costruire un centrocampo da top team.

manna ed il possibileRaspadori, Manna apre a un possibile ritorno a Napoli: «Se vuole andar via da Madrid, noi ci siamo» - Giacomo Raspadori non ha ancora preso una decisione sul suo futuro, nonostante il forte interesse della Roma e un possibile ritorno a Napoli. ilnapolista.it

manna ed il possibileLa soffiata: Manna ha trovato un Raspadori brasiliano, sta facendo il possibile per prenderlo - Il direttore del Napoli ha individuato un obiettivo interessante: è brasiliano ed è sul 'podio dei calciatori che più piacciono per il dopo-Lucca'. msn.com

Are We The Bad Guy | Silent Hill f - Part 6

Video Are We The Bad Guy ? | Silent Hill f - Part 6

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.