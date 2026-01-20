Manifestazione Per un Iran libero

Il 20 gennaio 2026, Amnesty International Toscana e altre organizzazioni saranno presenti in Piazza Sant’Ambrogio alle ore 18 per una manifestazione dedicata a sostenere un Iran libero e rispettoso dei diritti umani. L’evento si inserisce nel percorso di sensibilizzazione avviato dopo la partecipata protesta nazionale del 16 gennaio a Roma, con l’obiettivo di promuovere dialogo, consapevolezza e impegno civile.

Dopo la partecipata manifestazione nazionale tenutasi a Roma il 16 gennaio scorso Amnesty International Toscana, insieme a diverse organizzazioni attive sul territorio, martedì 20 gennaio 2026 sarà presente in Piazza Sant'Ambrogio (dalle 18.30 alle 19.30) in occasione della mobilitazione "Per un Iran Libero" per esprimere solidarietà alla popolazione iraniana, che manifesta per reclamare diritti e giustizia sfidando la repressione più brutale.Dal 28 dicembre 2025 in Iran centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza per reclamare migliori condizioni di vita, diritti, libertà e la fine della Repubblica islamica.

