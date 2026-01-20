Manetti a Sant’Apollonia | Art Bonus volano di sviluppo Siamo stati pionieri in Italia

L'Auditorium di Sant’Apollonia a Firenze ha ospitato una discussione sul ruolo dell’Art Bonus come strumento di sviluppo culturale. La sostenibilità delle attività artistiche richiede l’integrazione di risorse private, un approccio ormai consolidato in Italia grazie a iniziative pionieristiche come quella di Manetti a Sant’Apollonia. Questo evento fa parte del roadshow Più Fundraising Più Cultura, con l’obiettivo di approfondire strategie per rafforzare il settore culturale.

FIRENZE – La sostenibilità della cultura passa dalla capacità di attrarre risorse private. È questo il messaggio centrale emerso dall’Auditorium di Sant’Apollonia a Firenze, tappa toscana del roadshow Più Fundraising Più Cultura. Una giornata di formazione intensiva organizzata dalla Regione per fornire agli operatori del settore strumenti concreti di raccolta fondi. Ad aprire i lavori è stata l’assessora regionale alla Cultura, Cristina Manetti. Il suo intervento ha sottolineato il ruolo d’avanguardia della Toscana in questo ambito. La regione, infatti, è stata la prima in Italia a legiferare sull’Art Bonus regionale, affiancando uno strumento locale a quello statale attivo dal 2014.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

