Mané bacia la coppa i tifosi lo inseguono | che festa in Senegal!

Durante la festa in Senegal, Mané celebra con la coppa mentre i tifosi lo seguono entusiasti. La nazionale senegalese ha percorso le strade con un bus scoperto, suscitando grande entusiasmo tra i supporter. Un momento di gioia condivisa che testimonia l’affetto per la squadra. Guarda il video (credits @barrospjr_).

Senegal Egitto 1-0, Manè decisivo e Leoni in finale di Coppa d’Africa: eliminata la Nazionale di Salah! Come è andataIl Senegal ha superato l’Egitto per 1-0 grazie a un gol di Manè, qualificandosi per la finale di Coppa d’Africa 2025.

Fuochi, cori e... magliette: Senegal, che festa per la Coppa d'Africa!Dakar si è tinta dei colori della vittoria, celebrando la conquista della Coppa d'Africa da parte del Senegal.

