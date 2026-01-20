Mané bacia la coppa i tifosi lo inseguono | che festa in Senegal!

Durante la festa in Senegal, Mané celebra con la coppa mentre i tifosi lo seguono entusiasti. La nazionale senegalese ha percorso le strade con un bus scoperto, suscitando grande entusiasmo tra i supporter. Un momento di gioia condivisa che testimonia l’affetto per la squadra. Guarda il video (credits @barrospjr_).

Tour con bus scoperto per la nazionale senegalese: i tifosi impazziscono e inseguono Mané e compagni correndo! Guarda il video (credits @barrospjr). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Senegal Egitto 1-0, Manè decisivo e Leoni in finale di Coppa d’Africa: eliminata la Nazionale di Salah! Come è andataIl Senegal ha superato l’Egitto per 1-0 grazie a un gol di Manè, qualificandosi per la finale di Coppa d’Africa 2025.

Fuochi, cori e... magliette: Senegal, che festa per la Coppa d'Africa!Dakar si è tinta dei colori della vittoria, celebrando la conquista della Coppa d'Africa da parte del Senegal.

mané bacia la coppaMané e i suoi fratelli hanno vinto la Coppa d'Africa. Non solo in campo - Ecco i protagonisti dell'edizione 2026, che ha visto trionfare il Senegal contro il Marocco al termine di una finale rocambolesca. Il numero 10 del ... msn.com

mané bacia la coppaTrionfo Senegal in Coppa, Papa Waigo: Mané ha salvato la faccia di tutto il calcio africano - È festa grande per le strade di Dakar, dove anche la vecchia conoscenza della Serie A Papa Waigo stanotte ha festeggiato lo storico trionfo della. tuttomercatoweb.com

