Maltempo in Sardegna | per allerta rossa centro di Cagliari deserto come ai tempi del Covid

A causa dell’intenso maltempo provocato dalla depressione sahariana, alcune zone della Sardegna, in particolare il centro di Cagliari, risultano particolarmente colpite, con l’allerta rossa in vigore. Le condizioni meteo avverse hanno portato a un'improvvisa diminuzione delle attività e a un centro deserto, simile a quanto accaduto durante i periodi di lockdown. La situazione rimane monitorata, con attenzione alle eventuali ulteriori criticità.

Non accenna a placarsi l’ondata di maltempo che sta colpendo la Sardegna, in particolare le zone meridionali e orientali, causata dalla depressione sahariana. A causa dell’allerta rossa il centro di Cagliari è praticamente deserto. Le immagini riportano alla memoria i giorni del Covid. Dall’inizio dell’emergenza provocata dal ciclone Harry, che sta interessando la Sardegna, sono circa 300 gli interventi effettuati dal dispositivo di soccorso attivato dai comandi provinciali dei vigili del fuoco dell’intera regione. A Cagliari è stato effettuato un intervento di soccorso presso una struttura galleggiante adibita a ristorante che, a causa della mareggiata in atto, aveva rotto gli ormeggi, successivamente rinforzati grazie all’intervento dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Maltempo, oggi allerta meteo rossa per Sicilia e Sardegna, arancione in Calabria per l’arrivo del “ciclone Harry”: scuole chiuseAggiornamenti sul maltempo di oggi, lunedì 19 gennaio, con l’arrivo del

Maltempo, oggi allerta meteo rossa per la Sardegna, arancione in Sicilia e Calabria per l’arrivo del “ciclone Harry”: scuole chiuseOggi, lunedì 19 gennaio, l’Italia meridionale e le isole sono interessate dall’arrivo del “ciclone Harry”, che ha determinato un’allerta meteo rossa in Sardegna e arancione in Sicilia e Calabria.

