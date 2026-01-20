A causa del maltempo in Sardegna, con venti di scirocco superiori a 100 kmh, si è verificata una mareggiata nel tratto del Poetto a Cagliari. La forza delle onde ha portato acqua sulla spiaggia, rendendo necessaria la chiusura della strada vicina. La situazione evidenzia l'impatto delle condizioni atmosferiche estreme sulla costa e sui servizi locali.

Il forte vento di scirocco, che sta sferzando la Sardegna da ieri con raffiche oltre i 100 km all'ora, ha provocato una mareggiata lungo il litorale del Poetto, a Cagliari, con l'acqua che ha sommerso completamente la spiaggia arrivando fino alla strada, che è stata chiusa al traffico. Nel porticciolo di Marina Piccola, situato proprio all'inizio del Poetto, la furia del mare, con onde alte sino a 6 metri, ha fatto crollare una parte del pontile, mentre non si registrano danni alle imbarcazioni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Maltempo in Sardegna, mareggiata al Poetto e spiaggia sommersa

Maltempo in Sardegna, a Cagliari distrutto il molo di Marina Piccola al PoettoA causa del maltempo, il lungomare di Marina Piccola al Poetto a Cagliari è stato gravemente danneggiato.

