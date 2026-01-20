Maltempo in Calabria allerta rossa nel Reggino e sullo Ionio | tutte le indicazioni della Protezione civile | Evitare cantine e sottopassi

L’allerta rossa per maltempo interessa oggi il Reggino e lo Ionio in Calabria, secondo quanto comunicato dalla Protezione civile regionale. Domenico Costarella, direttore generale, invita a prestare attenzione alle indicazioni di sicurezza, come evitare cantine e sottopassi. La situazione richiede prudenza e rispetto delle misure di prevenzione per garantire la sicurezza dei cittadini durante questa ondata di maltempo.

Allerta meteo di livello massimo su parte della Calabria per la giornata di oggi, 20 gennaio. A illustrare il quadro della situazione è Domenico Costarella, direttore generale della Protezione civile della Regione Calabria. È stata diramata allerta rossa per i versanti ionici e tirrenici della provincia di Reggio Calabria, per lo Ionio catanzarese e per il basso Ionio crotonese. Allerta arancione riguarda invece l’alto Ionio crotonese, lo Ionio cosentino e il Tirreno catanzarese. Allerta gialla infine per il Tirreno cosentino. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberto Occhiuto (@robertoocchiuto) Associazioni preallertate e moduli operativi pronti «Già da alcuni giorni – spiega Costarella – abbiamo preallertato tutte le 300 associazioni iscritte all’albo regionale di protezione civile, di cui 50 dotate di moduli idrogeologici da impiegare in caso di necessità». 🔗 Leggi su Feedpress.me

