Maltempo i deputati regionali chiedono l' intervento del presidente Schifani | Dichiarare stato di calamità

I deputati regionali della Sicilia chiedono al presidente Schifani di convocare urgentemente la giunta per dichiarare lo stato di calamità naturale. La richiesta si basa sulla crisi già riconosciuta nei comuni marittimi della fascia ionica, a causa delle recenti condizioni di maltempo. La misura è considerata necessaria per attivare interventi di supporto e prevenzione, in un contesto di crescente emergenza legata alle avverse condizioni climatiche.

"Chiedo al presidente della Regione, Renato Schifani, di riunire con urgenza la giunta e dichiarare lo stato di calamità naturale alla luce dello stato di crisi già riconosciuto per i comuni marittimi della fascia ionica siciliana". Così Santo Primavera, deputato regionale del gruppo Grande.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Emergenza ciclone Harry, Santo Primavera: "Dichiarare lo stato di calamità naturale"A causa dell’emergenza causata dal ciclone Harry e dal maltempo che ha colpito la fascia ionica siciliana, si rende necessaria una dichiarazione di calamità naturale.

