Maltempo e secondo giorno di allerta rossa scuole chiuse anche domani a Reggio Calabria

A Reggio Calabria prosegue l’allerta rossa a causa del maltempo, con scuole chiuse anche domani, mercoledì 21 gennaio. La Protezione civile regionale ha emesso un nuovo bollettino di allerta meteo, prevedendo possibili precipitazioni fino alle 24. La situazione richiede attenzione e precauzione, mentre le condizioni atmosferiche continuano a interessare il territorio metropolitano e la regione Calabria.

Il maltempo continua a sferzare la Calabria e il territorio metropolitano di Reggio. In virtù del nuovo bollettino di allerta meteo di livello rosso, diramato dalla Protezione civile regionale anche per la giornata di domani, mercoledì 21 gennaio, fino alle ore 24 per possibili precipitazioni.

Maltempo, allerta meteo rossa per Sardegna e Sicilia, arancione Calabria e scuole chiuse anche domani: arriva il “ciclone Harry”Aggiornamenti sul maltempo in Italia: lunedì 19 gennaio, l’arrivo del “ciclone Harry” porta allerte di livello rosso sulla Sardegna e arancione sulla Calabria e Sicilia.

Maltempo in Sardegna: dispersi due pastori a Nuoro. Allerta rossa e scuole chiuse anche in Sicilia e CalabriaUn'ondata di maltempo sta colpendo il Sud Italia, con allerta rossa in Sardegna, Sicilia e Calabria.

