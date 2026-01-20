Per il 21 gennaio, a causa del ciclone Harry, la Protezione Civile ha emesso allerte meteo di diverso livello su Sicilia, Sardegna e Calabria. Le allerte, che includono i livelli rosso, arancione e giallo, segnalano un rischio idraulico elevato in queste regioni. È importante monitorare gli aggiornamenti ufficiali e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza.

A causa del ciclone Harry per la giornata di domani, mercoledì 21 gennaio, la Protezione Civile ha diramato dei bollettini di allerta meteo rossa, arancione e gialla su Sicilia, Sardegna e Calabria.🔗 Leggi su Fanpage.it

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani 6 gennaio: le regioni a rischioPer l’Epifania, l’Italia si prepara a fronteggiare condizioni meteorologiche avverse.

Leggi anche: Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani venerdì 21 novembre: le regioni a rischio

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Allerta meteo rossa, chiusura scuole e tutte le misure previste fino a mercoledì 21 gennaio - Comune di Catanzaro; Allerta meteo scuole chiuse lunedì 19 gennaio: rossa in gran parte della Sardegna, arancione in Sicilia e Calabria. Stop alle lezioni in diversi comuni; Allerta Arancione (dalle 9) e Rossa (dalle 12) per rischio idrogeologico fino alle 23,59 del 19 gennaio 2026; Maltempo, allerta rossa in Calabria, Sardegna e Sicilia. Forti venti e piogge.

Maltempo, allerta meteo rossa, arancione e gialla per rischio idraulico domani 21 gennaio: le regioni a rischio - A causa del ciclone Harry per la giornata di domani, mercoledì 21 gennaio, la Protezione Civile ha diramato dei bollettini di allerta meteo rossa, arancione ... fanpage.it

Maltempo, allerta rossa in Calabria, Sardegna e Sicilia. Forti venti e piogge - L'ondata severa di maltempo in Sardegna è stata definita dagli esperti un fenomeno mai osservato negli ultimi tempi, soprattutto nella costa sud orientale. Disposta l'evacuazione di un centinaio di ... tg24.sky.it

+++ALLERTA METEO+++ Ancora emergenza #maltempo in #Sicilia: scuole chiuse, gli avvisi per domani 21 gennaio - facebook.com facebook

Maltempo, allerta per Calabria, Sicilia e Sardegna: unità di crisi pronte e scuole chiuse x.com