maltempo al sud ancora scuole chiuse e allerta per le mareggiate

A causa delle condizioni meteorologiche avverse al Sud, molte scuole rimangono chiuse e sono state attivate allerte per mareggiate. Le previsioni indicano che nelle prossime ore non si delineano miglioramenti significativi, con centri operativi attivi in diversi comuni. I sindaci raccomandano di evitare spostamenti non essenziali per garantire la sicurezza dei cittadini.

Il ciclone Harry, che ha toccato in queste ore la fase più acuta, continua a fare paura. Nelle ultime ore le situazioni più critiche si registrano in Sardegna, Calabria e Sicilia e l'allerta meteo durerà almeno fino a mercoledì 21 gennaio., Piogge intense, venti forti e mareggiate si sono abbattuti nelle ultime ore sulle due isole maggiori e in Calabria, dove sono caduti oltre 100 millimetri di pioggia. La protezione civile è in allerta e la cronaca delle ultime ore ci fornisce un quadro poco confortante: sono circa 200 solo in Sicilia i comuni che hanno attivato i Centri operativi con la collaborazione della protezione civile per monitorare le zone a rischio, le scuole restano chiuse e i sindaci invitano alla massima prudenza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Maltempo, è ancora allerta meteo: scuole chiuse a Catania e provinciaA causa dell’allerta meteo di livello rosso, il sindaco di Catania ha disposto la chiusura delle scuole nella città e nella provincia.

