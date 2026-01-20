Maltempo a Catania | sicurezza prima della riapertura di scuole e uffici

A Catania, dopo due giorni di maltempo intenso, l’allerta meteo rossa ha portato alla chiusura di scuole e uffici pubblici, in conformità alle disposizioni del sindaco. La situazione richiede attenzione e prudenza, con l’obiettivo di garantire la sicurezza di cittadini e lavoratori prima della riapertura delle attività. La città monitora costantemente gli sviluppi per valutare eventuali interventi e riprendere le normali condizioni nel rispetto delle normative di sicurezza.

Da due giorni Catania è interessata da una violenta ondata di maltempo che ha portato all'allerta meteo rossa e alla chiusura di scuole e uffici pubblici con ordinanza del sindaco. Numerose sono le segnalazioni, anche sui social locali, di allagamenti, danni e criticità diffuse soprattutto nel.

Sicurezza antincendio delle scuole: la Città Metropolitana di Catania prima in Sicilia e seconda in ItaliaNel dicembre scorso, la Città Metropolitana di Catania ha avviato interventi per migliorare la sicurezza antincendio nelle scuole, rispettando le normative vigenti.

Maltempo e chiusura delle scuole. Il sindaco difende la sua scelta: "La sicurezza viene prima di tutto"Il sindaco Federico Lorenzoni ha giustificato la decisione di chiudere le scuole il 7 gennaio, a causa delle condizioni meteorologiche avverse e delle problematiche legate al maltempo.

