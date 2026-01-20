Analisi della sfida tra Malmo e Stella Rossa, valida per la settima giornata di Europa League (22 gennaio 2026, ore 18:45). In questa occasione, vengono presentate le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici per un match importante nel percorso di qualificazione ai playoff del torneo. Un confronto che potrebbe influenzare significativamente la composizione del girone e le chances delle due squadre di avanzare nella competizione europea.

La Stella Rossa è ospite del Malmo nella partita di giovedì che è valida per la settima giornata del girone di UEFA Europa League e punta a sancire la propria qualificazione almeno ai playoff del torneo. I serbi hanno al momento 10 punti e sono diciassettesima in classifica, ma con un successo si garantirebbero la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Malmo-Stella Rossa (Europa League, 22-01-2026 ore 18:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Pronostico Malmo-Stella Rossa: motivazioni diverse nonostante il cambio tecnicoMalmo-Stella Rossa è una partita valida per la settima giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Nuovo anno nuovi allena ... ilveggente.it

