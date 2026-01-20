Malmo-Stella Rossa Europa League 22-01-2026 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici

Analisi di Malmo-Stella Rossa, partita valida per la settima giornata di Europa League in programma giovedì 22 gennaio 2026 alle 18:45. Di seguito le formazioni, le quote e i pronostici, con l’obiettivo di offrire un quadro chiaro e affidabile per gli appassionati e gli scommettitori. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con la Stella Rossa che cerca la qualificazione ai playoff.

La Stella Rossa è ospite del Malmo nella partita di giovedì che è valida per la settima giornata del girone di UEFA Europa League e punta a sancire la propria qualificazione almeno ai playoff del torneo. I serbi hanno al momento 10 punti e sono diciassettesima in classifica, ma con un successo si garantirebbero la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

