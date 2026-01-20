Analisi della sfida tra Malmo e Stella Rossa, valida per la settima giornata di Europa League. La partita si gioca giovedì 22 gennaio 2026 alle ore 18:45 e rappresenta un importante momento per la qualificazione ai playoff. Di seguito, forniamo formazioni, quote e pronostici per aiutare a comprendere le possibili evoluzioni di questo incontro.

La Stella Rossa è ospite del Malmo nella partita di giovedì che è valida per la settima giornata del girone di UEFA Europa League e punta a sancire la propria qualificazione almeno ai playoff del torneo. I serbi hanno al momento 10 punti e sono diciassettesima in classifica, ma con un successo si garantirebbero la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Malmo-Stella Rossa (Europa League, 22-01-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici

Malmo-Stella Rossa (Europa League, 22-01-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronosticiAnalisi di Malmo-Stella Rossa, partita valida per la settima giornata di Europa League in programma giovedì 22 gennaio 2026 alle 18:45.

