Donyell Malen, nuovo acquisto della Roma, ha già lasciato il segno con un gol all’esordio. Per ringraziare i tifosi, ha deciso di regalare una maglia autografata, consolidando il suo legame con il pubblico. Questa iniziativa testimonia la volontà del giocatore di instaurare un rapporto autentico e duraturo con i sostenitori giallorossi.

L’impatto è stato immediato, dentro e fuori dal campo. Donyell Malen ha conquistato subito i tifosi della Roma e, dopo il gol all’esordio in maglia giallorossa, ha deciso di ricambiare l’affetto in modo diretto. Nelle ultime ore l’attaccante olandese ha annunciato un’iniziativa dedicata ai romanisti: in palio una maglia della Roma autografata, messa personalmente a disposizione dal giocatore. “L’affetto che ho ricevuto non è passato inosservato. Apprezzo davvero il vostro sostegno e ho voluto ricambiare”, il messaggio condiviso dall’ex Borussia Dortmund. Per partecipare è sufficiente seguire il profilo del calciatore e taggare due amici. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Malen conquista Roma: maglia autografata in regalo ai tifosi

