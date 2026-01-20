In casa Napoli, l’attenzione è rivolta alla prossima trasferta europea, mentre il mercato si mantiene attento alle possibili novità. Tra le idee di Maldini, Sterling e Tel emergono come possibili obiettivi futuri, ma nulla è ancora ufficiale. Il presente richiede concentrazione, mentre il mercato osserva e aspetta sviluppi concreti.

Il presente chiama, il mercato osserva e aspetta. In casa Napoli l’attenzione resta tutta sulla trasferta europea di questa sera contro il Copenaghen, affrontata con una rosa ridotta all’osso e ben nove indisponibili. Ma, archiviato l’impegno continentale, il calendario riporta subito lo sguardo sul campionato e sul prossimo incrocio con la Juventus, mentre sullo sfondo iniziano a muoversi le pedine del mercato. Il club azzurro sta infatti valutando con attenzione alcune soluzioni per rinforzare il reparto offensivo. Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza c’è quello di Daniel Maldini, profilo seguito da tempo e oggi considerato una possibile alternativa in caso di uscita di Lang. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Maldini idea concreta: Sterling e Tel sullo sfondo

Leggi anche: Frattesi Juve più che una semplice idea: feeling reciproco, il centrocampista ha già aperto all’addio all’Inter! Sullo sfondo quattro alternative

Il Napoli segue Fortini (ha quasi 20 anni e 500 minuti in Serie A). E poi anche Sterling e MaldiniIl Napoli tiene sotto osservazione Niccolò Fortini, giovane esterno della Fiorentina che si avvicina ai 20 anni.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Napoli, due settimane per En-Nesyri e Maldini: la strategia - Che da domani dovrebbe subire un’accelerata per queste ultime due settimane in cui il Napoli si concentrerà prima sulle uscite, Lang e Lucca su tutti, e po ... corrieredellosport.it