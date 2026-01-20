Maicon, ex calciatore e grande tifoso nerazzurro, afferma con convinzione: “L’Inter è superiore, lo Scudetto è nerazzurro”. La squadra, secondo chi ha vissuto da protagonista le sfide, sembra avere tutte le qualità per affrontare la stagione con determinazione e solidità, mantenendo una posizione di vertice in classifica. Un punto di vista che riflette la fiducia e l’ottimismo di chi conosce bene i valori e le potenzialità della squadra.

L’Inter guarda tutti dall’alto e, secondo chi quella maglia l’ha vissuta da protagonista assoluto, ha già le carte in regola per arrivare fino in fondo. A dirlo è Maicon, che in un’intervista rilasciata nelle ultime ore ha fotografato il momento del campionato indicando nei nerazzurri la squadra da battere per lo Scudetto, per qualità della rosa, leadership tecnica e guida in panchina. Il punto di vista non è neutrale, ma è informato. Maicon conosce l’ambiente, conosce il peso delle aspettative e riconosce nell’Inter attuale una superiorità strutturale che, a suo giudizio, farà la differenza nella seconda metà della stagione. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Maicon non ha dubbi: “Inter superiore, lo Scudetto è nerazzurro”

Maicon non ha dubbi: «L’Inter vincerà lo scudetto e vi spiego perchè. Chivu? Un genio empatico»Maicon, ex giocatore dell’Inter, ha espresso la propria opinione sulla corsa allo scudetto, indicando i nerazzurri di Chivu come favoriti.

Maicon sicuro: “Inter più forte di Milan e Napoli, vincerà lo scudetto”Maicon si pronuncia sul campionato italiano, ritenendo l’Inter più forte di Milan e Napoli.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Buongiorno così, con dubbi. - facebook.com facebook