Maicon | La Roma è speciale ma l’Inter è un grande amore

Maicon, ex calciatore brasiliano, ha recentemente rilasciato un’intervista a La Repubblica in cui ha ripercorso le tappe della sua carriera in Italia. Nel dialogo, ha parlato del suo affetto per le squadre con cui ha giocato, sottolineando la speciale connessione con la Roma e il profondo legame con l’Inter, definendola “un grande amore”. Le sue parole riflettono il valore affettivo e professionale che ha sempre avuto nel nostro calcio.

Nel corso di un'intervista concessa a La Repubblica, Maicon torna a parlare del suo passato in Italia e chiarisce il legame con le due squadre che hanno segnato la sua carriera. " Ho giocato anche nella Roma, ho passato anni bellissimi nella capitale ", racconta l'ex terzino, soffermandosi sull'esperienza in giallorosso. " Per me anche quella squadra è speciale, la seguo con affetto e sono contento che stia facendo bene ". Poi il passaggio che riporta tutto alle origini. " Ma l'Inter è qualcosa di diverso, indimenticabile, è un grande amore ". Una frase che non lascia spazio a interpretazioni e ribadisce il peso specifico dell'esperienza nerazzurra nella sua storia personale.

