Maicon, ex terzino dell’Inter e protagonista del triplete di Mourinho, riflette sui cambiamenti del calcio odierno. Secondo lui, oggi si valorizza maggiormente la forza fisica rispetto al talento naturale, un fenomeno che coinvolge tutto il panorama internazionale, non solo l’Italia. In questa intervista a La Repubblica, l’ex calciatore analizza le trasformazioni del gioco e le nuove tendenze nel mondo del calcio.

Maicon, esterno di difesa del triplete dell'Inter di Mourinho, concede un'intervista al quotidiano la Repubblica. E parla anche della differenza «In Italia ho giocato anche in serie D prima di ritirarmi, amo le partite, le sensazioni che danno, amo il calcio. Anche se ora è molto cambiato». In che senso? «Non c'è più l'Inter di Maicon, il Milan di Kakà. Non è cambiato solo il calcio, sono proprio cambiati i giocatori». Si spieghi meglio. «Oggi serve il fisico, c'è bisogno di muscoli e corsa. Si cercano sempre meno la qualità e il talento». In Italia sono in effetti carenti. «Non soltanto in Italia.

© Ilnapolista.it - Maicon: «Il calcio è cambiato, oggi nei calciatori si cerca più la forza e meno il talento. Ovunque, non solo in Italia»

