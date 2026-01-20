Nel 2025, le autorità hanno sospeso 13 attività tra Ancona e provincia, elevando sanzioni per oltre 50mila euro, al fine di garantire maggiore sicurezza nei locali. Questa misura mira a prevenire comportamenti non conformi e a tutelare la serenità dei cittadini, con un’attenzione particolare alla regolamentazione delle uscite di sicurezza e alla gestione degli spazi pubblici.

Sicurezza nei locali, nel 2025 la polizia ha sospeso 13 attività tra Ancona e provincia per un totale di oltre 50mila euro di multe. I provvedimenti sono arrivati dopo i controlli fatti quando non si era ancora verificato la strage di Capodanno in Svizzera al locale Le Constellation, a Crans-Montana. Nel corso dell’anno sono stati convocati in questura i titolari dei locali più a rischio per sensibilizzarli sulle normative da seguire e gli incontri hanno dato risposte positive. In tutto sono stati 120 i controlli effettuati in collaborazione con i vigili del fuoco, l’Ast e l’ispettorato del lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mai più Crans-Montana. Niente uscita di sicurezza e locali trasformati in disco: la polizia ha sospeso 13 attività

Locali pubblici, mai più Crans-Montana: ecco la direttiva Piantedosi sui controlliLa recente direttiva di Piantedosi sui controlli nei locali pubblici nasce dall’esigenza di rafforzare le misure di sicurezza, a seguito della tragedia di Crans-Montana.

Strage Crans-Montana,"Dir. Sicurezza Antincendi JRC - Ispra: "C'era solo un'uscita di sicurezza"L'incidente di Crans-Montana ha evidenziato gravi carenze in materia di sicurezza antincendio, come rilevato dal Direttore Sicurezza Antincendi del JRC di Ispra.

