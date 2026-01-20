Magistrati buttafuori | ora scarcerano pure gli amici di Hamas

Recenti sviluppi giudiziari a Genova vedono il tribunale del Riesame disporre la scarcerazione di tre degli sette indagati nell’ambito dell’inchiesta «Domino». L’indagine, condotta dalla Dda, si focalizza sui presunti finanziamenti italiani ad Hamas, sollevando questioni di attualità e di sicurezza nazionale. Questa decisione introduce nuovi elementi nel quadro investigativo, evidenziando la complessità di un’indagine ancora in corso.

Partiamo dagli ultimi fatti. Ieri Il tribunale del Riesame di Genova ha accolto la richiesta di scarcerazione di tre dei sette indagati arrestati nell'ambito dell'inchiesta «Domino» della Dda sui presunti finanziamenti italiani ad Hamas. A tornare in libertà, Adel Ibrahim Salameh Abu Rawwa, 52 anni, Raed Al Salahat, 48 anni e Khalil Abu Deiah, 62 anni. Restano invece in carcere gli altri quattro indagati oggetto di custodia cautelare, compreso Mohammad Hannoun. Ora però facciamo un passo indietro, per ricordare come nasce l'inchiesta, quale sarebbe stato il ruolo dei tre uomini rimessi in libertà e quali le accuse degli inquirenti a loro carico, inattesa chele motivazioni della decisione del Tribunale vengano depositate. 🔗 Leggi su Iltempo.it

