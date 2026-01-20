Maestro accusato di violenza sessuale su sette bambine | ripreso dalle telecamere piazzate dalla polizia locale

Un maestro di musica è stato accusato di abusi sessuali su sette bambine, sue alunne. Le accuse, supportate da riprese di telecamere installate dalla polizia locale, sono attualmente al centro di un procedimento giudiziario. Il pubblico ministero di Milano ha richiesto una pena di oltre dieci anni di reclusione. La vicenda solleva importanti questioni sulla tutela dei minori e sulla necessità di garantire ambienti sicuri e protetti.

Le accuse sono pesanti, pesantissime. Avrebbe abusato di sette bambine, sue alunne. Ora il pubblico ministero di Milano Alessia Menegazzo ha chiesto una condanna a 10 anni e 4 mesi di reclusione per lui, un maestro di musica. L'uomo, 45 anni, insegnava fino al febbraio 2025 in una scuola.

