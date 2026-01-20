Maestrelli il prossimo avversario è Djokovic Ma lui non ci crede

Francesco Maestrelli si prepara ad affrontare Novak Djokovic nel secondo turno degli Australian Open. Dopo aver superato con successo il suo esordio contro Atmane, il giovane tennista italiano si avvicina a una sfida importante contro uno dei più forti del circuito. Questa partita rappresenta un passo significativo nella sua crescita professionale, anche se l’obiettivo principale resta quello di esprimere al meglio le proprie capacità sul campo.

(Adnkronos) – Francesco Maestrelli sta scrivendo la (sua) storia. Il tennista azzurro ha raggiunto per la prima volta in carriera il secondo turno degli Australian Open, riuscendo a eliminare il francese Atmane all’esordio, e ora si troverà di fronte Novak Djokovic, numero quattro del mondo. Maestrelli però, a differenza di molti colleghi, non ama guardare il tabellone, perciò, appena appresa la notizia, ha avuto una reazione a dir poco sorpresa, e un po’ sconsolata. “No. no dai”, ha risposto, quasi senza parole ma accennando un sorriso, Maestrelli ai microfoni di Eurosport. “Non avevi letto il tabellone”, gli chiede l’intervistatore, “non guardo mai il tabellone, ho sempre paura di mettermi un po’ di pressione addosso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Maestrelli incredulo: “Affrontare Djokovic al secondo turno? Non ci credo”Maestrelli si mostra sorpreso di fronte all’uscita del sorteggio, che lo ha visto affrontare Djokovic già al secondo turno del suo debutto nei tornei del Grande Slam.

