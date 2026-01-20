Maestrelli dal titolo a Francavilla al sogno Australian Open | ora c’è Djokovic

Francesco Maestrelli si prepara ad affrontare Novak Djokovic nel secondo turno degli Australian Open, in programma giovedì 22 gennaio a Melbourne Park. Questo incontro rappresenta un momento significativo nella sua giovane carriera, offrendo l’opportunità di confrontarsi con uno dei più grandi tennisti al mondo. Un match che segna un passo importante nel percorso di Maestrelli verso il sogno di raggiungere le fasi più avanzate del torneo.

Francesco Maestrelli è pronto per il match più importante della sua giovane carriera. Giovedì 22 gennaio, sul centrale di Melbourne Park, affronterà Novak Djokovic nel secondo turno degli Australian Open. Una sfida che lo mette di fronte a uno dei giganti della storia del tennis, dieci volte vincitore del torneo australiano e attuale numero 4 del mondo. Il percorso che ha portato il 23enne tennista pisano fino al grande palcoscenico di Melbourne parte però anche da Francavilla al Mare. È infatti nella cittadina abruzzese, al Challenger Atp organizzato nel maggio 2025, che Maestrelli ha trovato uno dei momenti chiave della sua stagione.🔗 Leggi su Chietitoday.it

