Macron | inaccettabile un' Europa vassalla

Il presidente francese Macron ha dichiarato al Forum di Davos che l'Europa si trova in una fase di instabilità e squilibrio, con ripercussioni sulla sicurezza e sull'economia. Ha sottolineato l'importanza di un'Europa più forte e autonoma, evitando di diventare vassalla di altre potenze. Queste parole riflettono la crescente preoccupazione per il ruolo del continente nel contesto internazionale e la necessità di strategie condivise.

15.10 "Stiamo raggiungendo una fase di instabilità e squilibrio, per la sicurezza e per l'economia". Così al Forum di Davos il presidente francese."Mondo senza regole.Calpestato Diritto internazionale" I nuovi dazi una "inaccettabile leva contro la sovranità", denuncia e poi: "L'Europa dispone di armi e deve usarle quando non viene rispettata, quando non è rispettato l'ordine internazionale". "Inaccettabile un'Europa vassalla"."Respingere dinamiche basate su legge del più forte". "Preferiamo il rispetto a bulli e Stato di diritto a brutalità".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it L’Europa vassalla degli Usa ora non sa cosa fare: la tragedia non è il disprezzo di Trump, ma l’incapacità d’azioneL’Europa si trova in una posizione di incertezza di fronte alle nuove strategie di sicurezza degli Stati Uniti. «Questo Mercosur è inaccettabile». Macron implora Ursula per il rinvioL'annuncio di Emmanuel Macron di opporsi al trattato Mercosur ha suscitato reazioni contrastanti in Europa. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Trump, scontro con l'Europa: dazi a chi difende la Groenlandia; Trump minaccia dazi al 200% su vini e champagne francesi. E diffonde un messaggio privato di Macron; Trump: 'I leader europei non opporranno troppa resistenza sulla Groenlandia'. Eliseo: 'Inaccettabili le minacce Usa di dazi sul vino francese'; Tutti gli scazzi fra Trump e Ue sulla Groenlandia. Davos, Macron: «Truppe francesi in Groenlandia per la sovranità, nuovi dazi leva inaccettabile». Von der Leyen: «La nostra risposta sarà ferma» - Davos, la diretta del Forum economico mondiale, 'A Spirit of dialogue', con la presidente della Commissione europea von der Leyen; alle 11 discorso del vice primo ministro ... ilmessaggero.it Macron fa un frontale con Trump: No alla legge del più forte, preferiamo il rispetto al bullismo - Nel suo intervento al Forum di Davos, il presidente francese bolla come inaccettabili gli ultimi dazi annunciati dagli Usa, usati come ... huffingtonpost.it Macron accusa Trump: È aggressività neocoloniale, Usa si allontanano dagli alleati Scontro Trump-Macron,il presidente Usa pubblica messaggi privati.Parigi: "Inaccettabile".Lo scontro sui dazi:vino e champagne al centro della contesa.Trump reagisce male alla scelta di Macron di aderire all’iniziativa statunitense di creare un “Board of Peace x.com L’Eliseo ha dichiarato che è una minaccia inaccettabile. Il tycoon ha postato un precedente messaggio di Macron per un G7 a Parigi Leggi l'articolo #Macron facebook

