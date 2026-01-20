Macron vuole la Russia al G7 | il messaggio privato a Trump scatena la diplomazia

Nella giornata politica europea si è verificato un episodio che ha attirato l’attenzione internazionale. Macron ha inviato un messaggio privato a Trump, proponendo l’integrazione della Russia nel G7. Questa richiesta ha suscitato reazioni e ha avviato un intenso dibattito diplomatico, evidenziando le tensioni e le sfide attuali nelle relazioni tra le principali potenze mondiali.

La giornata politica europea si è aperta con un colpo di scena che ha attraversato le capitali come una corrente elettrica. Emmanuel Macron ha inviato a Donald Trump un messaggio privato proponendo di ospitare a Parigi, questo giovedì, un vertice straordinario del G7. Fin qui un gesto di leadership, l’ennesimo tentativo francese di ritagliarsi un ruolo centrale nei grandi dossier globali. Ma il dettaglio che ha ribaltato la narrazione è arrivato subito dopo: l’idea di invitare, “a margine”, anche la Russia, aprendo così a un contatto diretto con Mosca per la prima volta in quasi quattro anni di guerra in Ucraina. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Macron vuole la Russia al G7: il messaggio privato a Trump scatena la diplomazia Trump se la prende con Macron: “Dazi al 200% sui vini francesi”. E posta un messaggio privato del leaderDonald Trump ha diffuso un messaggio privato in cui minaccia di imporre dazi del 200% sui vini francesi, a meno che Emmanuel Macron non decida di aderire al Board of Peace, l'organismo statunitense per la ricostruzione di Gaza. Macron invia un messaggio privato a Trump: “Non capisco cosa tu stia facendo sulla Groenlandia”Il presidente francese Emmanuel Macron ha inviato un messaggio privato al collega americano Donald Trump, esprimendo perplessità riguardo alle attività statunitensi sulla Groenlandia. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Macron vuole la Russia al G7: il messaggio privato a Trump scatena la diplomazia - Macron propone a Trump un G7 straordinario a Parigi con Russia, Ucraina e Danimarca: la prima apertura a Mosca in quasi quattro anni di guerra ... panorama.it

Francia Macron propone a Trump un vertice G7 giovedì a Parigi con la Russia - Emmanuel Macron ha proposto in un «messaggio privato» a Donald Trump di ospitare un vertice del G7 a Parigi giovedì, al quale potrebbe invitare, «a margine» dell'incontro, «i russi», il che sarebbe un ... bluewin.ch

#Macron rifiuta l'invito per #Gaza e #Trump lo schianta: "Chi lo vuole Presto lascerà l'incarico. Comunque applicherò #dazi al 200% su vini e champagne e lui si unirà" x.com

Speriamo che una mattina ..non si svegli ..Macron..che vuole la Sardegna ..solo perché è vicina alla Corsica - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.