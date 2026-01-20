Macron | Vassallizzazione e politica del sangue

Al Forum economico mondiale di Davos, Ursula von der Leyen ha affrontato temi rilevanti per l’Europa, tra cui le recenti dichiarazioni di Macron sulla vassallizzazione e la politica del sangue. Il discorso ha suscitato attenzione, offrendo spunti di riflessione sulle relazioni internazionali e le dinamiche di potere, in un contesto globale in continua evoluzione.

C'era grande attesa per il discorso della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al Forum economico mondiale di Davos. La leader dell'Unione ha ribadito che "l'indipendenza europea è un imperativo strutturale". Non è escluso che, vista la presenza di Trump nella località svizzera domani e giovedì, possa esservi un incontro con la leader Ue. L'Europa "è pronta alle ritorsioni, se sarà necessario" e "stiamo considerando diversi strumenti". Lo ha detto la ministra degli Esteri finlandese Elina Valtonen a Davos, spiegando che in caso di una nuova guerra commerciale "vedremmo un'enorme distruzione di ricchezza anche per gli americani e direi soprattutto per gli americani". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

